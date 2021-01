HC Rödertal verliert das Sachsenderby beim BSV Zwickau

Bienen verlieren Anschluss

Dennoch machten die Gäste dem Tabellenzweiten und haushohen Favoriten phasenweise das Leben sehr schwer. Besonders die Abwehrreihe stand stabil. Nur in der Rückzugsbewegung war der HCR noch zu anfällig. Auch im Angriff zeigten sich die Bienen verbessert mit einigen guten Kombinationen. So lässt diese Vorstellung trotz der Niederlage für die kommenden Spiele hoffen.

Schneider musste noch immer auf die verletzten Tammy Kreibich, Rabea Pollakowski und Isabel Wolff verzichten. Dafür stand Torfrau Ronja Nühse nach ihrer Handverletzung wieder zur Verfügung. In den ersten zehn Minuten schenkten sich beide nichts, doch nach dem 5:5 (10.) erhöhten die Gastgeberinnen den Druck und bestraften jeden technischen Fehler der Bienen eiskalt. So setzten sich die Schützlinge von Trainer Norman Rentsch auf 13:7 (20.) ab. Zwar mühten sich die Rödertalbienen, konnten den Rückstand aber bis zur Pause nicht verkürzen.

„Es fehlt uns an einfachen Toren aus dem Rückraum“

„Wir wollten uns nicht verstecken und zeigten wieder eine tolle kämpferische Leistung. Allerdings hatten wir wieder zwei Phasen im Spiel, in denen uns zu viele technische Fehler unterliefen und wir dadurch einem großen Rückstand hinterherlaufen mussten. Die Tore spielen die Mädels teilweise durch tolle Kombinationen heraus, aber es fehlt uns an einfachen Toren aus dem Rückraum. Dass wir gegen so einen Gegner die zweite Halbzeit für uns entscheiden, stimmt mich optimistisch für die kommenden Spiele. Es zeigt auch, dass wir konditionell auf der Höhe sind“, zeigte sich Karsten Schneider am Ende nicht unzufrieden.