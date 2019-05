HC Rödertal verliert neuntes Spiel in Serie

Bereits in der ersten Halbzeit fanden die Gäste aus dem Rödertal keinen Zugriff auf das Spiel. Bis zur 15. Minute hatten sich die Herrenbergerinnen auf 6:2 abgesetzt, obwohl auch sie sich Ungenauigkeiten im Abschluss erlaubten. Wenig später fiel auch noch Julia Mauksch verletzungsbedingt aus. Fünf Minuten vor der Pause führten die Gastgeberinnen bereits mit 10:5 und gingen mit einem Sechs-Tore-Vorsprung in die Kabine. Auch nach dem Seitenwechsel bestimmten die „Kuties“ das Geschehen auf der Platte und bauten ihre Führung auf 15:8 (35.) aus.

Dann folgte die wohl stärkste Phase des HCR. Mit einem 3:0-Lauf innerhalb von 90 Sekunden kämpften sich die Bienen ein Stück heran, doch die Gastgeberinnen blieben davon unbeeindruckt. Bis zur 45. Minute hatten sie sich erneut einen Acht-Tore-Vorsprung erarbeitet (20:12) und damit waren die Messen in dieser Partie gelesen. Immer wieder bissen sich die Rödertalbienen an der gegnerischen Abwehr die Zähne aus und leisteten sich zu viele leichte Fehler.

HCR-Trainer Frank Mühlner erklärte nach der 15. Saison-Niederlage: „Wir haben das, was wir uns erarbeitet haben, nicht umgesetzt und in der ersten Halbzeit viel zu viele einfache Fehler gemacht. Wenn man nur sieben Tore in einer Halbzeit wirft, hat man das Spiel so gut wie verloren. Dass wir die zweite Hälfte ausgeglichen gestalten konnten, liegt an den Auswechslungen auf der gegnerischen Seite. Bis zum Sieg gegen Ketsch war ich mit der Saison zufrieden. Doch dieser Erfolg hat uns nicht gutgetan. Seitdem haben wir eine Flaute und scheitern an uns selbst.“