HC Rödertal verpasst Überraschung gegen Berlin nur knapp

Dresden. Obwohl die Zweitliga-Handballerinnen des HC Rödertal ihre dritte Saison-Niederlage kassierten, erhielten sie von den 264 Zuschauern in der heimischen Halle Applaus. Das Team von Trainer Karsten Schneider lieferte gegen den ungeschlagenen Spitzenreiter Berlin einen starken Kampf und unterlag am Ende nur knapp mit 26:29 (9:16).

Dabei mussten die Gastgeberinnen kurzfristig noch auf die verletzte Saskia Nühse verzichten. Dafür kehrten Lara Tauchmann und Isabel Wolff zurück in den Kader. Auch Nachwuchstalent Vanessa Huth durfte erneut auf der Auswechselbank Platz nehmen. Während den Bienen in der Anfangsphase nervös wirkten, gelang den Spreefüxxen fast alles. So setzten sich die Gäste schnell auf 5:1 ab. Karsten Schneider reagierte mit einer Auszeit und die half. Nun kämpften sich seine Mädels heran, ließen sich dann aber durch einige strittige Schiedsrichterentscheidungen aus dem Rhythmus bringen. So ging es mit einem klaren Rückstand in die Pause.