HC Rödertal verpatzt Saisonstart gegen Nürtingen

Allerdings half das wenig, denn die Rödertalbinen konnten zum Saisonauftakt kaum Akzente setzen. So mussten die Fans bis zur achten Minute auf den ersten Treffer der Gastgeberinnen warten, den nach acht Minuten Rabea Pollakowski per Siebenmeter erzielte. Dass es zu diesem Zeitpunkt nur 1:2 stand, lag an einer überragenden Anfangsphase von Torfrau Ann Rammer.

Immer wieder viele leichte Fehler

Mit zwei gehaltenen Siebenmetern und mehreren Paraden hielt sie die Bienen im Spiel. Doch schon in der neunten Minute musste Karsten Schneider beim Stand von 1:4 seine erste grüne Karte zücken. Doch in der Folgezeit konnten sich die Gäste aus Nürtingen weiter absetzen. So lagen die Bienen sechs Minuten vor der Pause mit 7:14 zurück. Einzig Nachwuchstalent Emilia Ronge konnte in der ersten Halbzeit für Lichtblicke sorgen. Aber insgesamt ließ die HCR-Abwehr viel zu viel zu. Mit einem Sieben-Tore-Rückstand ging es in die Kabine.