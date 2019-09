HC Rödertal reist zum TuS Lintfort

Dresden. Nachdem die Zweitliga-Handballerinnen des HC Rödertal gegen Nürtingen im heimischen „Bienenstock“ die ersten beiden Punkte eingefahren haben, steht für sie an diesem Sonnabend die nächste weite Auswärtsfahrt auf dem Plan. Das Team von Trainer Frank Mühlner reist rund 600 km an den westlichen Rand des Ruhrgebiets zum TuS Lintfort. Mit dem Sieg gegen Nürtingen konnten die Großröhrsdorferinnen Selbstvertrauen tanken und sie wollen nicht nur an die Leistungen anknüpfen, sondern sich weiter steigern. „Es ist wichtig, dass wir uns stabilisieren und besonders in der Offensive in Schwung kommen. Dafür ist es wichtig, dass wir unsere Trefferquote verbessern“, sieht Frank Mühlner wichtige Reserven.