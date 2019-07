HC Elbflorenz: Torhüter Mario Huhnstock verlängert bis 2022

Mario Huhnstock war 2017 vom HC Erlangen an die Elbe gewechselt und geht damit in Dresden in seine dritte Saison. Der 33-jährige Keeper stammt aus Staßfurt, spielte unter anderen in Delitzsch und stieg mit dem Bergischen HC und Erlangen insgesamt dreimal in die Beletage des deutschen Handballs auf. Mit der U23-Auswahl wurde der einstige Juniorennationalspieler sogar Vizeweltmeister.