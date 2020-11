HCL-Fan ficht Geisterspiele vor dem Verwaltungsgericht Leipzig an

Leipzig. Handball ist sein Lieblingssport, Frauen-Zweitbundesligist HC Leipzig seine Lieblingsmannschaft, die Heinz Jörg Winkler aus der Südvorstadt als treuer Fan und Vereinsmitglied am 1. November letztmalig in der Sporthalle Brüderstraße live verfolgen konnte. Der 75-Jährige gehörte damit zu den erlaubten 150 Dauerkartenbesitzern in der Halle. Doch tags darauf traten die neuen Beschränkungen für Profi-, Amateur- und Breitensport in Kraft – Geisterspiele im Teil-Lockdown inklusive. Dagegen hat HCL-Anhänger Winkler am 9. November beim Verwaltungsgericht Leipzig einen Eilantrag auf einstweiligen Rechtsschutz eingereicht, mit dem er die verordneten Partien ohne Publikum anfechten will.

