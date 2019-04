HCL-Feiertag in XXL : 1. Mai mit Meisterfeier, Fanfest und Trainergeburtstag 

Leipzig. Ein Happy Birthday ist ihm gewiss und ein Happy Abschluss einer außergewöhnlichen Drittliga-Saison samt Aufstieg sein Plan: „Wir wollen noch einmal das Beste abrufen, unseren Fans etwas bieten und gewinnen“, kommentiert HCL-Trainer Jacob Dietrich den freudbetonten Tag der Arbeit am Mittwoch in der Sporthalle Brüderstraße, einhergehend mit seinem 32. Geburtstag. Ein Sieg auf dem Geschenketisch liegt auf der Hand, aber konsequent bleibt der Coach vor der Partie gegen den Tabellenvierten SG Mainz-Bretzenheim seiner „Von-Spiel-zu-Spiel-Linie“ treu.

Nachwuchs bereitet Freude

Nach kurzer Verschnaufpause bereitet sich die junge HCL-Garde auf das Final Four der A-Jugend vor. Den Zuschlag für die Ausrichtung der entscheidenden Runde um die Deutsche Meisterschaft am 1./2. Juni hat die HSG Marne/Brunsbüttel bekommen. Die Leipziger wollten ebenso Gastgeber sein wie Dortmund und Titelverteidiger Leverkusen.

Auch der Nachwuchs bereitet Freude. Die B-Jugend ist mit einem 25:21-Sieg beim TSV Haunstetten souverän ins Viertelfinale um die Deutsche Meisterschaft eingezogen. Das Hinspiel bestreitet der HCL am 4. Mai in Bietigheim, am 12. Mai sind die Baden-Württembergerinnen in Leipzig zu Gast.