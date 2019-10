HCL-Handball-Damen bezwingen Bremen nach starker zweiter Halbzeit mit 33:24

Leipzig. Den Zweitliga-Handballerinnen des HCL gelang nach drei Niederlagen der erhoffte Befreiungsschlag. Nach einer starken zweiten Halbzeit schlugen die Leipzigerinnen am Sonntag vor gut 500 euphorischen Fans in der Sporthalle Brüderstraße den Vorletzten Werder Bremen 33:24 (16:15). Erheblichen Anteil daran hatten Torhüterin Anja Kreitczick sowie Pauline Uhlmann, die acht Tore erzielte und zur Spielerin der Partie gewählt wurde.

Pauline Uhlmann schaffte acht Tore

Der HCL trat von Beginn an dominant auf, konnte sich aber in der ersten Hälfte nicht so recht absetzen. „Wir haben in der Anfangsphase unsere Chancen noch nicht konsequent genutzt und standen auch in der Abwehr nicht ganz so stabil“, analysierte Trainer Jacob Dietrich die Leistung seiner Mannschaft im ersten Durchgang. Danach sollte es jedoch – nach etwas Anlauf – deutlich besser werden.