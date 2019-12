HCL vor neuem Präsidenten mit souveränem 33:25-Triumph gegen Solingen

Als neuer Präsident des HC Leipzig löst er Rainer Hennig an der Spitze des traditionsreichen Handballvereins ab. Der Vater des Wiederaufbaus nach der Insolvenz und dem folgenden Zwangsabstieg des Clubs hatte sich vor einiger Zeit dazu entschlossen sein Amt niederzulegen. Vor Spielbeginn wandte sich Hennig direkt an die Fans und bedankte sich für die Treue während der schweren Zeiten.

„Er hat mich vor einiger Zeit besucht und gefragt, ob ich ihm nicht bei der Suche nach einem Nachfolger behilflich sein könnte, da er ausgebrannt sei. Ich konnte mir schon denken, worauf er hinaus will. Ich habe bereits leitende Positionen in Sportvereinen bekleidet und bin auch emotional sehr eng mit dem HCL verbunden, daher stand für mich schnell fest, dass ich die Aufgabe annehme“, so Thomas Conrad vor der Partie. Die Vorfreude auf diese neue Herausforderung war dem neuen Präsidenten im Beisein seiner Familie und Freunde deutlich anzumerken. Und die Emotionen kochten insbesondere in der ersten Hälfte das ein oder andere Mal hoch, denn trotz Dominanz der Heimmannschaft blieb das Spiel eng.

Einige umstrittene Schiedsrichterentscheidungen brachten die Ränge zum Kochen und zwischenzeitlich Expräsidenten Hennig auf Tuchfühlung mit den Unparteiischen. Doch die Mannschaft blieb souverän. Insbesondere die Führungsspielerinnen wie Julia Weise sowie Jacqueline und Stefanie Hummel (jeweils 5 Treffer) behielten die Ruhe, wenn es wieder hitzig wurde. Die Coolness in Person am Sonntagnachmittag war jedoch Laura Majer, die von ihren 9 Versuchen an der 7-Meter Linie alle verwandelte. „Wie viele es genau waren weiß ich gar nicht, aber die Quote war gut. Generell bin ich froh darüber, dass wir uns heute auch für die guten Leistungen der letzten Wochen belohnen konnten“, so die strahlende Rückraumspielerin.

In der zweiten Hälfte ließen die Leipzigerinnen kaum noch etwas zu und spielten ein ums andere Mal ihre Konter konsequent zu Ende. Zweimal schloss Rechtsaußen Christin Conrad diese Angriffe sicher ab, ganz zur Freude des Vaters, der seine Arme am Ende gar nicht mehr senken wollte. Ein 33:25-Pflichtsieg im Kampf um den Klassenerhalt und doch ein besonderer Erfolg für eine neue Führungsriege. „Der HCL ist ein Aushängeschild im Osten für Spitzenhandball. Und deshalb ist das ausgegebene Ziel in zwei bis drei Jahren wieder erstklassig zu spielen. Aufbauend auf unserer hervorragenden Jugendarbeit und unseren großartigen Fans hoffen wir, dass auch Medien und Sponsoren den Verein zukünftig wieder mehr auf die Bildfläche bringen“, so die Zielsetzung des Präsidiums.