Bayern-Trainer Hansi Flick hofft einen Tag nach seinem 55. Geburtstag auf ein nachträgliches Geschenk seiner Mannschaft. „London liegt uns“, sagte Kapitän Manuel Neuer nicht zuletzt wegen des grandiosen 7:2-Erfolges in der Gruppenphase bei Tottenham Hotspur. Das Rückspiel gegen Chelsea findet am 18. März in München statt.