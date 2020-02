Headcoach, Saison-Ziele, Kader: Bei den Wolfsburg Blue Wings ist vieles neu

Am Samstag (13 bis 16 Uhr) steht im Jahn-Stadion das nächste Try Out an, ein Schnuppertraining für Football-Neulinge, und auch die Kaderplanungen bis zum Auftakt am 2. Mai (15 Uhr) gegen die Oldenburg Knights laufen bereits auf Hochtouren.

Im Herren-Bereich ist Ebert, der das Amt nach der vergangenen Saison von Stefan Trienke (hörte aus beruflichen Gründen auf, ist jetzt Football-Spartenleiter beim TV Jahn) übernommen hatte, ein Neuling, im Football und bei den Blue Wings aber keineswegs. 2006 hat er in Wolfsburg als Jugendspieler angefangen, ist ein Jahr später in den Herren-Bereich aufgerückt. Ende 2008 ist er auch als Trainer im Nachwuchs eingestiegen, wurde anschließend Headcoach der Jugendmannschaft und war zwei Jahre bei den Hannover Spartans in der zweitklassigen GFL 2 als Linebacker-Coach aktiv. Nun also die Rückkehr.

Als Spieler hat Ebert Vielseitigkeit ausgezeichnet, als Coach wohl vor allem Zielstrebigkeit. „Ich habe fast alles gespielt, beide Lines, Linebacker, Tight End oder Running Back. Ich war immer da, wo Lücken im Kader geschlossen werden mussten“, sagt der neue Headcoach der Blue Wings. Und ergänzt mit einem Lachen: „Ich würde aber jetzt nicht behaupten, dass ich der Über-Athlet war.“ Als Trainer will er mit den Blue Wings hoch hinaus: „Wir wollen in dieser Saison oben mitspielen, in den nächsten drei Jahren den Aufstieg in die GFL 2 schaffen.“