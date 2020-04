Hearts als einziger Absteiger? Ex-96-Trainer Daniel Stendel beklagt sparsame Solidarität

Viel kann der eine Daniel Stendel gerade nicht tun. Es hat sich einiges getan, seitdem der 46-Jährige das Himmelfahrtskommando beim Heart of Midlothian FC in Schottland übernommen hat. Der Rückstand als Letzter der Scottish Premiership beträgt "nur" noch vier Punkte. Die wä­ren aufzuholen gewesen – ohne Corona-Krise. Jetzt droht der schottischen Liga der Abbruch - und den Hearts mit dem früheren Trainer von Hannover 96 der Abstieg.

"Ach, das macht doch nichts"

Stendel hat nun öffentlich die sparsame Solidarität der Klubs in Schottland kritisiert und deren Einstellung beklagt. Hintergrund ist der Saisonabbruch in der Premiership. Die Hearts könnten im Falle des Ab­bruchs durchaus zum Absteiger erklärt werden. "Wenn sie die Liga beenden und wir sind das einzige Team in so einer Situation, dann sagen manche anderen Teams: 'Ach, das macht doch nichts'", moniert Stendel in den Edinburgh Evening News.