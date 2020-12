"Hebe den mahnenden Finger": Bochum-Trainer Thomas Reis warnt Mannschaft nach Kantersieg gegen Fortuna Düsseldorf

Wie eine Dampfwalze hat der VfL Bochum Fortuna Düsseldorf am Montag überfahren - zumindest in der zweiten Halbzeit. Durch einen deutlichen 5:0-Sieg kletterte die Mannschaft von Thomas Reis vorerst auf den zweiten Tabellenplatz in der 2. Bundesliga und verdrängte den Hamburger SV. Doch trotz des deutlichen Erfolgs mahnt Reis zur Vorsicht.

"Es ist jetzt wichtig, dass man auf dem Teppich bleibt. Es kann schnell wieder kippen, deswegen hebe ich den mahnenden Finger ", sagte er nach dem Spiel. Auch der zweifache Torschütze Robert Zulj, der mit seinem zweiten Treffer einen herausragenden Angriff der Bochumer krönte, fordert Demut ein. "Das ist eine Momentaufnahme, vielleicht sieht es in zwei Wochen ganz anders aus. Deswegen heißt es am Boden zu bleiben. Das waren drei Punkte, wir haben 5:0 gewonnen , viele Chancen herausgespielt, es war ein gutes Spiel - und weiter geht's."

In der Tat wissen sie beim VfL Bochum, wie schnell alles gehen kann. Noch vor einigen Wochen gab es die ersten Abgesänge auf die Mannschaft und Trainer Reis. Zwar spielt der VfL seit Beginn der Saison oben mit - doch spielerisch kaum in einigen Partien deutlich zu wenig. Doch nach einer Niederlage gegen Greuther Fürth schlug Bochum vergangene Woche den Hamburger SV überzeugend und legte nun ein Schützenfest gegen Düsseldorf nach .

Dabei profitierte der Revier-Klub allerdings auch von der frühen Roten Karte gegen Fortunas Kristoffer Peterson, der Simon Zoller zu Fall brachte. Der folgende Elfmeter wurde von Danny Blum zur Führung verwandelt. "Das spielt uns natürlich komplett in die Karten", gab Blum bei Sky zu. In der ersten Halbzeit dann noch ohne weitere Treffer, drehte Bochum im zweiten Durchgang so richtig auf. Zulj, Robert Tesche und Milos Pantovic sorgten für den Kantersieg. "Die Mannschaft hat sich dann in einen Rausch gespielt und absolut verdient auch in der Höhe gewonnen", freute sich Trainer Reis. Am Freitag geht es dann schon weiter - gegen Holstein Kiel. Es wird das Duell des Tabellen-Zweiten gegen den Tabellen-Vierten.