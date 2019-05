Hecking-Nachfolger Marco Rose: Das ist mein Plan mit Borussia Mönchengladbach

Erstmals in seiner noch jungen Trainer-Karriere versucht sich der gebürtige Leipziger in der Bundesliga. Die Messlatte liegt hoch: Schließlich zog die Borussia unter der Regie seines Vorgängers Dieter Hecking in der abgelaufenen Saison als Tabellenfünfter in die Europa League ein. "Mit Dieter Hecking hatten wir eine sehr erfolgreiche Zeit, er hat einen guten Job gemacht. Trotzdem muss man sich als Sportdirektor Gedanken machen, was man verändern kann. Nun hat sich die Möglichkeit ergeben, auf der Trainerposition etwas zu verändern", erklärte Gladbach-Manager Max Eberl.