Hector patzt, Awoniyi trifft: Union Berlin siegt 1:0 gegen den 1. FC Köln

Die Fahnen wehten zahlreich am Freitagabend im Stadion An der Alten Försterei. Auf der Waldseite, wo die organisierte Fanszene des 1. FC Union Berlin ihren Stammplatz hat, zündeten einige Fußballanhänger pyrotechnische Erzeugnisse. Im Gästeblock taten es ihnen die Kölner Bummler unter den 22 012 Zuschauenden gleich. Die Trommeln schlugen laut, die Vorsänger grölten ihre Parolen. So wie es eben oft war, bevor die Pandemiepolitik die sogenannten Ultras zum Rückzug aus den Stadien bewegt hatte. Am 1. April kehrten sie also zurück, kein Scherz, mit Krawall und Remmidemmi, aber ohne den Bogen zu überspannen. Anzeige

Am Ende sahen sie einen 1:0 (0:0)-Heimsieg, den Taiwo Awoniyi mit seinem Tor in der 49. Minute sicherstellte. Durch den Erfolg holten die Unioner die Punkte 39, 40 und 41, weshalb sie eine Woche vor dem Hauptstadt-Derby gegen Hertha BSC den Klassenverbleib feiern durften. Conference-League-Rang sechs ist nur noch drei Punkte entfernt.

So stimmungsvoll die Ränge den Freitagabend eingeleitet hatten, ging es auf dem Platz zunächst nicht weiter. Beide Seiten boten wenig Klasse, hüben wie drüben blieb vieles Stückwerk. Bei den Kölnern fehlte Topstürmer Anthony Modeste als Anspielstation, weshalb die Bemühungen des Tabellensiebten arg harmlos wirkten. Unions Abwehrchef Robin Knoche, der seinen Vertrag in Köpenick über die Saison hinaus verlängert hat, und seine Nebenleute verteidigten meist mühelos weg, was Richtung Gehäuse von Frederik Rönnow kam. Der Torwart vertrat Stammkraft Andreas Luthe weitgehend tadellos.

Bei Union vermissten die Fans erneut einen Kicker wie Max Kruse, der bekanntlich längst wieder in Wolfsburg sein Geld verdient. Er hätte den Berlinern sicher gut getan, denn wenig originell wirkten die Bemühungen seiner Ex-Mitspieler. 25 Minuten dauerte es, bis Sheraldo Becker aus halbrechter Position die erste Chance für die Gastgeber hatte; Kölns Torwart Marvin Schwäbe parierte. Darüber hinaus trieb die Sitzplatzfraktion kaum etwas von ihren roten Schalen. Es mangelte an Ideen im Aufbauspiel, an Tempo und Präzision, vielleicht auch an Mut. Die von Trainer geforderte Bewegung ohne Ball, um Räume zu schaffen, fand zu selten statt.

Nach dem Seitenwechsel brannte es im Kölner Strafraum dennoch ähnlich stark wie in den pyrofreundlichen Fanblöcken hinter den Toren. Ausgerechnet Jonas Hector, der Kapitän, bediente mit einem aus Kölner Sicht fatalen Pass Unions Awoniyi. So perfekt wie Hector hätte an diesem Abend vermutlich kein Berliner den Stürmer in Position gebracht, der locker zum 1:0 vollendete.