"Ehrgeiz ist wieder entfacht": In Heeßel geht es nach der Katastrophensaison langsam bergauf

Er ist in seinem verflixten siebten Jahr. Und das ist laut Statistik in einer Beziehung tatsächlich ein besonders schwieriges. Auf das Verhältnis von Schlüsselspieler Niklas Rohden zu seinem Herzensverein Heeßeler SV trifft das allerdings nicht zu. Der Mittelfeldakteur schloss sich zur Saison 2014/2015 dem Landesligisten an und ist damit der dienstälteste Spieler.

Er hat beim HSV schon unter sechs Trainern gespielt – und viele Höhen und Tiefen miterlebt: Von Fastaufstiegen in die Oberliga bis zum Fastabstieg in der vergangenen Saison war (fast) alles dabei. Unter Martin Mohs hat das Team wieder zurück in die Spur gefunden – darüber ist nicht nur Rohden glücklich.