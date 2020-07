Für "Ziel Klassenerhalt": Heeßeler SV setzt auf Trainingsfleiß, Einsatz und Identifikation 

Die Planungen liefen folglich schon frühzeitig auf einen Neubeginn eine Etage tiefer hinaus. Plötzlich kam alles anders: Corona-Zwangspause, Saisonabbruch, keine Absteiger – der HSV bleibt Landesligist. Und nun? Wurde damit die Kader-Gestaltung wieder komplett über den Haufen geworfen? „Nein, keineswegs“, betont Mohs – „wir nehmen die Landesliga mit einer extremst jungen Truppe optimistisch in Angriff.“

Das Leben treibt manchmal seltsame Blüten. Selbst die kühnsten Optimisten hätten zur Winterpause wohl keinen Pfifferling mehr auf den Klassenerhalt von Landesliga-Schlusslicht Heeßeler SV gegeben. Die sportliche Lage war eindeutig: In 14 Begegnungen schaffte die Mannschaft nur einen Sieg, dem standen 13 teils deftige Niederlagen gegenüber. Die Verpflichtung des neuen Trainers Martin Mohs Anfang November erwies sich zwar schnell als wahrer Glücksgriff, doch Wunder kann auch er nicht vollbringen – das ist allen Beteiligten von vornherein bewusst gewesen.

Nach neun Spieltagen und einer Bilanz von null Punkten trennte sich der Verein von Joedecke. Übergangsweise sprangen dessen ehemaliger Assistent Andreas Schaper, der Coach der Reserve, Marcel Pawlow, sowie das Spielertrio Niklas Rohden, Timo Kuhlgatz und Manuel Owsianski in die Bresche. Bevor schließlich Martin Mohs das Himmelfahrtskommando übernahm – aus Verbundenheit zu seinem Heimatklub. Unter der Regie des erfahrenen Fußballlehrers feierte der HSV prompt seinen ersten Sieg, ausgerechnet im Derby gegen die TSV Burgdorf. Ein klasse Einstand und moralischer Mutmacher, der jedoch an der grundsätzlichen Tabellensituation nichts änderte.

Die jüngst abgebrochene Spielzeit war für die erste Mannschaft des Heeßeler SV eine Saison zum Vergessen. Thomas Joedecke hatte sich im Sommer letzten Jahres - nach dem Weggang von Coach Pascal Preuß und zahlreichen Spielern - der schwierigen Aufgabe gestellt, ein völlig neues Team aus dem Boden zu stampfen. Und das auf der Ebene Landesliga. Der XXL-Umbruch ist in der Kürze der Zeit nicht gelungen.

Mohs ist guten Mutes und der festen Überzeugung, dass sein auf vielen Postionen neu aufgestelltes Team die Herausforderung Landesliga meistern wird: „An der Truppe, die wir zusammengestellt haben, ändern wir nichts mehr. In unserer Denk- und Vorgehensweise haben wir das Augenmerk auf eine junge, entwicklungsfähige Mannschaft gerichtet. Ein Perspektivteam, das wir kontinuierlich aufbauen und festigen wollen. Der Altersdurchschnitt liegt unter 23 Jahren. Allesamt vernünftige und talentierte Fußballer. Auf diese Jungs setzen wir.“ (Mit-)entscheidende Auswahlkriterien seien unter anderem Tugenden wie Trainingsfleiß, Einsatz, Motivation und Identifikation gewesen.

„Ich wollte früh dran sein in puncto Personalplanung. Deshalb haben wir schon im Januar/Februar die Gespräche mit den Spielern aufgenommen und auch abgeschlossen“, schildert Mohs – „zu diesem Zeitpunkt sind wir natürlich davon ausgegangen, künftig in der Bezirksliga zu spielen.“ Dass nun dank Corona alles anders gekommen ist, löst bei den Heeßelern keineswegs Aktionismus aus.

Sechs Spieler kommen aus Ramlingen

Mohs und den Vereinsverantwortlichen ist es geglückt, den Stamm des Kaders zu halten. Bis auf Niklas Baylor (FC Burgwedel), Robin Beneke (1. FC Wunstorf), Michael Draper (Mellendorfer TV), Paul-Luis Hilzendeger (SV Bavenstedt) sowie Carlos Anson, Nürettin Demirel, Steven Kriesten und Justus Scheidemann (alle Ziel unbekannt) ist die Mannschaft zusammengeblieben. „Wir haben dann geschaut, auf welchen Postionen wir Spieler brauchen und wer in unser Anforderungsprofil passt“, erklärt der Fußballlehrer.

Geballte Verstärkung kommt aus der direkten Nachbarschaft: Paul Dietrich, Tahir Kezer, Maurice Klinkowski, Kubilay Sanli, Jan Spies und Volkan Umut trugen bislang das Trikot des SV Ramlingen/Ehlershausen, fortan sind sie im Dress des HSV am Ball. Aus der eigenen Jugend stoßen Pascal Hoppe und Leon Rasokat dazu. Wilke Buschmann (Sparta Göttingen) und Hasan Darwish (U19 HSC Hannover) komplettieren die Liste der insgesamt zehn Zugänge. Bereits kurz nach seiner Verpflichtung hatte Mohs die beiden jungen Talente Samet Gülle und Ozan Özdemir zum Heeßeler SV geholt. Neuer Co-Trainer ist Gerome Völger, in Fußballkreisen ein durchaus bekannter Name.