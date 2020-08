Heeßeler SV gilt in der Landesliga als Abstiegskandidat - Trainer Mohs will daraus "Motivation ziehen"

Die völlig verkorkste Vorsaison ist abgehakt – jetzt zählt beim Heeßeler SV nur noch der Blick nach vorn. Mit dem aktuellen Stand der Vorbereitung ist Trainer Martin Mohs sehr zufrieden. Und ihm bleibt sogar noch Zeit für den letzten Feinschliff, bevor es in der Landesliga wieder um Tore und Punkte geht. „Unser Ziel ist und bleibt der Klassenerhalt – daran gibt es nichts zu rütteln“, sagt der Fußballlehrer. Und ergänzt: „Bei der Sportbuzzer-Umfrage sind wir als klarer Abstiegskandidat gehandelt worden – ich denke, daraus können wir zusätzliche Motivation ziehen.“ Seine junge Truppe geht die sportliche Mammutaufgabe jedenfalls mit Elan und Zuversicht an.

„Trainingsfleißige, einsatzfreudige, motivierte und talentierte Jungs“, führt Mohs aus. Gemeinsam mit seinem Co-Trainer Gerome Völker will er dieses Perspektivteam festigen und weiterentwickeln. In der Landesliga 1 treffen die Heeßeler unter anderem auf die TSV Burgdorf. Heiße Stadtduelle sind somit garantiert. Der TSV Godshorn, der TSV Krähenwinkel/Kaltenweide, der STK Eilvese, der TSV Stelingen, der TSV Wetschen, der TuS Sulingen und der OSV Hannover komplettierten die Vorrundenstaffel – bestehend aus neun Mannschaften.

Vom ersten Septemberwochenende bis zum 28. März – unterbrochen von der Winterpause – laufen die Vorrundenpartien in den beiden Landesligen. Im April startet Teil zwei der Saison: Mit einer Meisterrunde der besten sechs Mannschaften – drei aus jeder Vorrundenstaffel – und einer Abstiegsrunde der übrigen 13 Klubs. „Kleinere Staffelgrößen und damit in Konsequenz die Teilung der Landesliga in zwei Staffeln halte ich für richtig“, bekräftigt Mohs. „Aber dass die in der Vorrunde geholten Punkte dann Ende März komplett gestrichen werden, ist aus meiner Sicht sehr unglücklich. Zu Beginn der ,Rückserie’ geht es von vorne los, es wird einfach alles wieder auf Null gestellt – das hätte ich mir anders gewünscht.“

Der Klassenerhalt als Ziel

Der Klassenerhalt ist für die Grün-Weißen das Ziel aller Träume. Die Mannschaft vom Heeßeler SV will sich in der Landesliga beweisen – und die teils katastrophalen Auftritte der vergangenen Saison ein Stück weit vergessen machen. „Die Bäume werden nicht sofort in den Himmel wachsen, das ist uns allen bewusst“, betont Mohs. Und doch blickt der Fußballlehrer nach eigenen Worten optimistisch nach vorn.

Er glaubt an seine jungen Talente. Und er setzt auf den Teamgeist und Tugenden wie Fleiß, Einsatz und Leidenschaft – all das werden die Heeßeler mit Sicherheit in die Waagschale werfen. Was schließlich dabei herauskommt, wird sich zeigen. Erstmals am 6. September, wenn direkt die TSV Burgdorf zum Stadtduell an die Dorfstraße kommt. Es geht gleich in die Vollen für den Heeßeler SV.