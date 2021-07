"Können das ein oder andere ausprobieren": Heeßeler SV testet gegen Polomkas HSC 

Gleich ein echter Kracher: Zum ersten Testspiel der Vorbereitung auf heimischem Terrain an der Dorfstraße empfängt der Heeßeler SV am Sonntag die Regionalligamannschaft des HSC Hannover. Angepfiffen wird die Partie um 11 Uhr. Im Vorfeld bittet der Klub die Zuschauer, eine Maske mitzubringen und ein Formular mit den Kontaktdaten bereitzuhalten oder die Luca-App zu nutzen.

„Mit dem HSC Hannover und Trainer Martin Polomka verbindet uns ein freundschaftliches Verhältnis“, erklärt Heeßels Chefcoach Martin Mohs das Zustandekommen dieses hochkarätigen Duells. Polomka absolvierte einst in der NFV-Akademie in Barsinghausen unter der Regie von Mohs seine ersten Trainerlizenzschritte. Seither pflegen die beiden Martins einen sehr guten Kontakt. „Gegen den HSC können wir das ein oder andere ausprobieren. Sicherlich deutlich mehr in puncto Defensivverhalten“, sagt Mohs, der mit dem bisherigen Stand der Vorbereitung seiner neu formierten Elf vollauf zufrieden ist.