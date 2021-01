Altbacken, retro oder hip? In Heeßel trägt man wieder die Nummern 1 bis 11

Irgendwann wurde es Martin Mohs schlicht zu bunt. „Wir hatten Trikotsätze mit einem Oberteil in Größe XL und einer Hose in M“, sagt der Trainer des Heeßeler SV. Vor der Amtszeit des Fußballlehrers beim Landesligisten lief es an der Dorfstraße wie vielerorts: Jeder Kicker sucht sich eine freie Rückennummer aus und darf bei Neubestellungen die für ihn passenden Konfektionsgrößen wählen. Anzeige So weit, so gut. „Doch wenn der Spieler den Verein verlässt, wer soll dann in seine Klamotten passen?“, fragt Mohs. Schließlich bilden die mit Nummern beflockten Hosen und Hemden eine personalisierte Symbiose. Ob nun breite Schultern mit schmaler Hüfte oder das genaue Gegenteil (eher klein und untersetzt) – anhand der Körpermaße nach Neuzugängen zu fahnden, erscheint kein probates Mittel.

Und so machte der Coach aus der Not eine Tugend, die ihm ohnehin zupasskam. Er schaffte ab, was – seit Mitte der Neunzigerjahre in den deutschen Profiligen üblich – mittlerweile auch in den unteren Klassen gang und gäbe ist: die feste Vergabe der Rückennummern. „Früher musste man zusehen, eine Nummer zu kriegen, die niedriger als 12 ist“, sagt Mohs. Denn das hieß Startelfeinsatz. „Heute denken viele, sie sind an der Schwelle zum Vollprofi und müssen deshalb mit der 99 rumlaufen“, ergänzt der Trainer, der kurzerhand einen neuen Satz Spielkleidung in der Einheitsgröße L orderte, leicht sarkastisch. Niklas Rohden konnte sich von der 13 trennen Gleiches Recht für alle bei freier Nummernvergabe vor jeder Partie. „Ich bin sowieso etwas oldschool oder altbacken“, sagt Mohs, der sich nach eigener Aussage darüber im Klaren war, dass er sich mit der Neuerung „nicht nur Freunde“ machen würde. Denn Rückennummern gehören heute häufig zum Selbstverständnis eines Kickers dazu, schon in den Juniorenteams werden die Zahlen oftmals fest vergeben. Man wächst mit seiner Zahl auf und diese einem ans Herz. So war es auch Heeßels dienstältester Akteur Niklas Rohden gewohnt, mit der 13 seine Tore zu erzielen. Vor Jahren mehr oder weniger zufällig bekommen, mittlerweile als Hommage an Thomas Müller von Bayern München, der im deutschen Nationaltrikot diese Zahl abonniert hatte, etabliert. „Dieses etwas Stokelige und dann durch drei Leute auf einmal durch, das passt auch ganz gut zu meiner Spielweise“, sagt der ­27-Jährige schmunzelnd. Doch damit ist nun Schluss; um die 13 zu behalten, müsste er sich schon auf die Ersatzbank setzen. „Den Kommentar habe ich schon häufiger gehört“, sagt Rohden. Doch so weit geht die Liebe zur 13 dann doch nicht. Lieber Startelf – und neuerdings eben meist mit der 11. Die Vergabe der Nummern obliegt nunmehr Mohs und erfolgt meist positionsbezogen. Der Trainer, Jahrgang 1975, verweist dabei auf die guten alten Zeiten mit ihren Gepflogenheiten.

