Einer von acht Neuzugängen: Heeßel will mit Königstransfer Omelan "wieder zu voller Größe"

„Vor rund anderthalb Jahren lag Heeßel am Boden, jetzt sind wir auf die Knie gekommen und wollen uns in der nächsten Zeit wieder zu voller Größe aufrichten.“ Mit diesem einen Satz fasst Co-Trainer Gerome Völger die sportliche Situation beim Landesligisten Heeßeler SV äußerst treffend zusammen. Einen wertvollen Beitrag zu dieser angestrebten Entwicklung dürften die acht Neuzugänge leisten. Mit Marvin Omelan vom Oberligisten SV Ramlingen/Ehlershausen bekommt der HSV einen absoluten Topspieler – er ist der Königstransfer auf dem Weg in eine erfolgreichere Zukunft.

Anzeige

„Ein Schritt nach dem anderen“, mahnt Trainer Martin Mohs in seiner gewohnt sachlich-zurückhaltenden Art, doch auch er hofft zumindest auf eine „ruhige Saison“. Im Klartext: Mit dem nervenaufreibenden Abstiegskampf will der HSV in der nächsten Spielzeit nichts zu tun bekommen.