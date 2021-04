Rückkehr nach Heeßel: Uwe Springfeld wird neuer Trainer der Landesliga-Reserve

Nach drei Jahren in Sorgensen, wo der 51-Jährige mit dem SV durch zwei Aufstiege von der 4. in die 2. Kreisklasse marschiert ist und nur durch den Saisonabbruch aufgrund der Corona-Pandemie um den Hattrick verbunden mit dem Sprung in die 1. Kreisklasse gebracht worden ist , kehrt Springfeld nun also zurück nach Heeßel.

Dort war er in den Achtziger-Jahren in der Bezirksklasse und Bezirksliga für den HSV am Ball - und als Torjäger am Ball berüchtigt.

Springfeld will Heeßels Zweitvertretung, die als siegloses Schlusslicht der Kreisliga 1 auf dem Weg in Richtung Kreisklasse war, wieder in ruhigeres Fahrwasser führen. „Natürlich ist der Klassenerhalt mein Ziel“, betont der neue Coach, der auch schon den FC Neuwarmbüchen in der Kreisliga trainiert hatte.