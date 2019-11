Die Suche ist beendet: Martin Mohs wird neuer Trainer des Heeßeler SV 

Die Hängepartie der letzten Wochen ist vorbei. Die 1. Herren des Heeßeler SV hat einen neuen Trainer: Martin Mohs leitet ab sofort die sportlichen Geschicke beim abgeschlagenen Landesliga-Schlusslicht. Das erste Training unter seiner Regie wird am Dienstag über den Platz gehen. „Ich helfe meinem Heimatverein“, sagt Mohs. Als Wunderheiler oder Messias sieht sich der Neue in keiner Weise. „Über hochtrabende Ziele müssen wir uns nicht unterhalten, das wäre vermessen und großspurig. Jeder, der die Tabelle lesen kann, weiß, was Sache ist.“

Im hiesigen Fußballkreis bekannt

Nach der Trennung von Übungsleiter Thomas Joedecke vor rund sechs Wochen, sprangen dessen ehemaliger Assistent Andreas Schaper, der Coach der Reserve, Marcel Pawlow, sowie das Spielertrio Niklas Rohden, Timo Kuhlgatz und Manuel Owsianski als Interimslösung in die Bresche. Mit Martin Mohs konnte der Verein nun seinen Wunschkandidat verpflichten, wie HSV-Sportchef Ralf Rohden unterstrich. „Martin bringt enorme fachliche Qualitäten mit. Er ist in der Lage, Spieler besser zu machen. Und er ist dem Heeßeler SV seit jeher eng verbunden.“ Im hiesigen Fußballkreis ist der Name Martin Mohs wohlbekannt, der Fußballlehrer arbeitet in der Trainerausbildung und Talentförderung beim Niedersächsischen Fußballverband.

Mohs durchlief alle Jugendmannschaften beim HSV und spielte später lange Zeit in der 1. Herren der Grün-Weißen. Neben seiner aktiven Spielerrolle engagierte er sich früher schon als Coach im Nachwuchsbereich und bei der 2. Herren des Burgdorfer Klubs. „Als ich jetzt von den Vereinsverantwortlichen um Hilfe gebeten wurde, habe ich mich schließlich nach einigem Zögern dazu durchgerungen, zuzusagen“, erklärt Mohs. „Ich wohne seit 44 Jahren in Heeßel, mein ganzes Fußballerleben habe ich beim HSV verbracht. Der Verein liegt mir am Herzen.“