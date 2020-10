4:0 bei überforderten Heeßelern: Krähen gelingt "180-Grad-Drehung"

Dabei legte der HSV durchaus gut los und kam nach einer Viertelstunde durch Jan Spies zur ersten Großchance des Spiels, die jedoch von Krähen-Keeper André Pigors in klasse Manier vereitelt wurde. Anschließend verlor die Mohs-Elf komplett den Faden.

„KK war uns heute in allen Belangen überlegen. Allerdings haben wir mit einer gar nicht guten Leistung unseren Teil dazu beigetragen“, sagte Heimcoach Martin Mohs. „Das war unser bislang schlechtes Saisonspiel. Erstmals nach fünf Partien muss ich deutlich formulieren, dass ich mit der Leistung meiner Mannschaft nicht einverstanden bin, es fehlte leider auch an der sonst so oft von mir gelobten Leidenschaft.“

„Wir waren nicht mehr rechtzeitig in den Zweikämpfen, haben das Mittelfeld abgegeben und grundsätzlich den nötigen Biss vermissen lassen“, monierte der HSV-Coach.

Kunstmann legt zwei Treffer vor

Marcel Kunstmann war im Anschluss an einen Freistoß in feinster Stürmer-Manier treffsicher zur Stelle und brachte die Gäste in Front (27. Minute). Nach einem Ballgewinn im Mittelfeld durch den herausragenden Daniel Mücke schlug der Angreifer mit dem Gardemaß von 1,93 Meter ein zweites Mal zu (36.).

Angreifer Jonas Künne, der früher auch schon im Dress des HSV auf Torejagd ging, erhöhte für die Krähen (57.). Mit der Einwechslung von Kevin Malarowski bewies Preuß ein glückliches Händchen: mit dem zweiten Ballkontakt erzielte der Youngster prompt das 4:0 (71.).

"Passt mir gar nicht in den Kram"

Keine vier Minuten auf dem Platz, musste Heeßels Tahir Kezer auch schon wieder runter: Der Offensivspieler sah wegen Nachtretens glatt Rot (82.). „Das war brutal ärgerlich. Eine solche Aktion passt mir gar nicht in den Kram. So möchte ich meine Mannschaft nicht wahrgenommen wissen“, sagte Mohs. Unterm Strich habe KK auch in der Höhe verdient gewonnen.

„Das war eine 180-Grad-Drehung im Vergleich zu unserem mauen Auftritt bei der jüngsten Pleite im Spiel gegen den TSV Stelingen“, freute sich Preuß, der den zweifachen Torschützen Kunstmann und Mücke hervorhob.