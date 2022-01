Heidel lobt vor Duell: RB Leipzig hat "Qualität eines deutschen Spitzenteams"

Leipzig/Mainz. Als sich Christian Heidel im Dezember 2020 aus seiner Sonnenliege auf Mallorca stemmte, um seinem Herzensclub Mainz 05 zu helfen, standen die Nullfünfer mit eindreiviertel Beinen in der zweiten Liga. Heidels Sofort-Hilfe: Er holte Bo Svensson vom Red-Bull-Ausbildungsteam Liefering als Cheftrainer und machte den früheren Mainzer Coach Martin Schmidt zum Sportdirektor. Es folgten: Eine nie dagewesene Aufholjagd und der Klassenerhalt. Heidel, 58, spricht im SPORTBUZZER-Interview über wundersame Fügungen, das Mainzer Spiel in Leipzig (Sonnabend, 15.30 Uhr), und das Gesamtpaket Domenico Tedesco. Anzeige

SPORTBUZZER: Sie kennen Domenico Tedesco aus gemeinsamen Zeiten auf Schalke. Was kann der Mann? Christian Heidel: Gratulation zu diesem Trainer. Domenico ist ein hochintelligenter, hart und systematisch arbeitender Trainer mit großer Empathie. Er wird die Situation in Leipzig in den Griff bekommen. Ich habe ihm telefonisch alles Gute gewünscht. Für die Zeit nach dem Sonnabend-Spiel. Wenn es nach mir gegangen wäre, wäre er erst nach Samstag in Leipzig eingestiegen.

Mainz steht vor Leipzig in der Tabelle. Was sagt Ihnen das? Dass wir es bisher ganz gut machen und es bei RB erstmals in der Bundesliga noch nicht rund läuft. Ändert aber nichts daran, dass Leipzig die Qualität eines deutschen Spitzenteams im Kader hat. Wenn RB das auf den Platz bringt, was sie können, wird es schwer für uns, zu Punkten zu kommen. Das wollen wir verhindern, wir müssen ihnen den Spaß am Fußball nehmen.

RB muss auf Stammkräfte wie Dani Olmo, Nordi Mukiele und Emil Forsberg verzichten. Macht es das leichter für Sie und die Ihren?

Wenn Christopher Nkunku ausfallen würde, wäre er aufgrund seiner überragenden Form vielleicht nicht eins zu eins zu ersetzen. Ansonsten ist der Kader von der Nummer eins bis zur 25 top besetzt. Und wenn Spieler auflaufen, die sonst weniger spielen, werden die sich zerreißen. Einen Vorteil für uns sehe ich nicht, uns fehlen wichtige Startelfspieler wie Kapitän Moussa Niakhaté, Jerry St. Juste oder Dominik Kohr. Wir hoffen natürlich auch, dass es nicht mehr werden, insbesondere durch Corona. Wir testen jeden Tag und halten die Luft an, dass keiner positiv ist. Der Fußball ist da keine Insel der Glückseligen, sondern ein Abbild der Gesellschaft.

Impftechnisch ist der Profifußball der Gesellschaft mit einer Impfquote jenseits der 95 Prozent weit voraus. Deswegen habe ich kein Verständnis, dass sich manche Leute immer wieder am Profifußball abarbeiten. Bei Mainz 05 sind alle im sportlichen Bereich, Spieler, Trainer und Staff im 2G-Status. Das mit der Quote muss in Deutschland aber unbedingt besser werden. Wir haben in Mainz unterschiedliche Impfangebote ins Leben gerufen, unter anderem über unseren Ärzte-Fanclub.

Unlängst stand ein Mainzer Bundesliga-Team auf dem Feld, das aus neun Eigengewächsen bestand. Wie schafft man das? Wir stehen bei Jugendspielern weit oben in der Gunst, weil wir belegen können, dass sie bei uns Bundesligaspieler werden können. Unsere Philosophie, auf den Nachwuchs zu setzen, hatte Anfang der 90er Jahre ihren Anfang. Damals spielte die zweite Mannschaft in der Kreisliga und unsere A-Jugend auf einem Hartplatz. Die Entwicklung ging dann steil bergauf. Seit 2008 spielt unsere U23 mindestens Regionalliga, 2009 war die U19 Deutscher Meister. Heute beruht vieles auf der hohen Qualität unseres Nachwuchsleistungszentrums und der Durchlässigkeit zu den Profis. Da setzen wir als kleinerer Bundesligist durchaus Maßstäbe in Deutschland.

Mainzer Buben wie Jonny Burkardt haben sich in den Dunstkreis der Nationalmannschaft gespielt. Das weckt Begehrlichkeiten größerer Clubs. Normale Härte? Begehrlichkeiten sind normal, aber das heißt ja nicht, dass die Jungs gleich wechseln müssen oder überhaupt wollen. Ich spüre bei den Spielern aus unserem Nachwuchsleistungszentrum, die bei uns oben angekommen sind, eine große Verbundenheit zum Verein. Sie schätzen, was sie an Mainz 05 und ihrem Umfeld bei uns haben, und wissen, dass sie sich bei uns gut entwickeln können. Und sie wollen auch etwas an Mainz 05 zurückgeben.

In Form einer Ablöse. Im letzten Schritt, wenn ein Spieler das höchste Niveau erreicht, kann das sein, ja. Dass uns Spieler verlassen, ist normal, ich war da nie böse. Bei uns ist es oft so gewesen, dass wir sogar gemeinsam geschaut haben, wann der Tag des Abschieds und einer noch größeren Herausforderung gekommen ist. Das ist auch eine Frage des gegenseitigen Vertrauens. Es macht aber, um beim Beispiel Jonny Burkardt zu bleiben, keinen Sinn, wenn er nach sieben Toren zu Verein XY wechselt und dort auf der Bank sitzt.

Uli Hoeneß feierte just seinen 70. Geburtstag. Wie haben Sie Ihn in all den Jahren erlebt? Als ich vor 30 Jahren bei Mainz 05 angefangen habe, gab es gefühlt nur zwei Manager. Willi Lemke in Bremen und Uli Hoeneß in München. Ich schätze Hoeneß, er hat immer auf kleinere Vereine geachtet und uns immer auf Augenhöhe behandelt. Zu Zweitliga-Zeiten hat er mich mal angerufen und gefragt, ob wir Zeit und Lust auf ein Testspiel gegen die Bayern hätten. Wir hatten natürlich beides und innerhalb einer Minute den finanziellen Aspekt abgesprochen. Zwei Wochen später hatten wir ein ausverkauftes Haus gegen die Bayern. Ich habe die Reisekosten vorm Rechnungseingang überwiesen. Hoeneß sagt zu mir: „Herr Heidel, so schnell hat noch keiner gezahlt.“

Die Karriere des Fußball-Funktionärs Heidel schien beendet, dann funkte Mainz 05 im Dezember 2020 SOS ... Ich wäre für keinen anderen Verein zurückgekehrt, bin danach nicht jubelnd durch die Straße gelaufen, habe mich wie Howard Carpendale gefühlt. Erst ein rauschhaftes Abschiedsfest und dann zurück auf die Bühne. Für mich war klar, dass ich es nur machen werde, wenn das Team um mich herum stimmt. Ich habe Heiligabend 2020 Martin Schmidt und Bo Svensson angerufen. Als beide zugesagt hatten, machten wir uns auf die Aufholjagd. Unsere Chance, die Klasse zu halten, war verschwindend gering.

Es folgte eine Art Auferstehung. Wir haben neunmal mit einem Tor Unterschied gewonnen, alle 50/50-Spiele auf unsere Seite gezogen, verdient die Bayern geschlagen. Ein mittelschweres Fußball-Wunder.

Jürgen Klopp, Thomas Tuchel, jetzt Bo Svensson. Sie haben ein goldenes Händchen für besondere Trainer. Das war nicht immer so, wir hatten in grauen Zweitliga-Zeiten eine hohe Fluktuation und immer nur ein Ziel: Klassenerhalt, egal wie. Gelernt habe ich daraus, dass der Trainer immer die wichtigste Person in jedem Verein ist, ich habe hautnah erlebt, was besondere Trainer bewirken können. Und bei Bo hatte ich wie damals bei Kloppo und Thomas sofort das Gefühl: das passt zu 100 Prozent. Wir kennen uns aus seinen vielen Jahren als Spieler und Trainer in Mainz, Bo hat uns vertraut und wir ihm. Wir haben ihm, der bis dato im Seniorenbereich „nur“ beim FC Liefering gearbeitet hat, einen Dreieinhalb-Jahresvertrag gegeben. Bos Ansprache, sein Training, sein Auftreten – all das war und ist genau das, was Mainz 05 braucht. Wir haben einen klaren Plan, Leidenschaft, Biss und uns auch fußballerisch weiterentwickelt. Da ist wieder ein riesiger Zusammenhalt. In der Mannschaft, im Verein und in der Stadt.

Die Stadien bleiben vorerst leer. Wie gehen Sie in Mainz damit um? Hoffentlich ist es die letzte Pandemie-Saison, das Ganze ist emotional und wirtschaftlich nicht nur für uns höchst problematisch. Wir müssen aber in allen Lebensbereichen schnell einen Weg finden, im Alltag mit dem Virus zu leben.

Sie sind dicke Tinte mit Jürgen Klopp. Wie ist er so privat? Lustig, authentisch, charmant, zuverlässig. Wir haben im Sommer mit unseren Familien vier Wochen miteinander verbracht, er gehört zu meinen engsten Freunden. Wir reden über Gott und die Welt, sehr viel über Fußball, aber sehen uns leider viel zu selten.