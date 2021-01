Erster Heidel-Transfer: Mainz 05 leiht Dominik Kohr von Eintracht Frankfurt aus

"Ich hatte in den vergangenen Tagen sehr gute und überzeugende Gespräche mit Bo Svensson, Martin Schmidt und Christian Heidel. Ich weiß genau, was sie von mir erwarten und welche Rolle ich hier in Mainz übernehmen soll", sagte Kohr laut Pressemitteilung der 05er. Für Bayer Leverkusen, den FC Augsburg und Eintracht Frankfurt absolvierte er 196 Pflichtspiele in der Bundesliga und dem DFB-Pokal. Auch in der Champions- und Europa League lief er schon auf. In der aktuellen Saison stand er in neun Spielen für die Eintracht auf dem Platz. Beim FSV erhält der Neuzugang die Rückennummer 31.