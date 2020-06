2. Liga kompakt: 1. FC Heidenheim siegt dank Kleindienst und Torwart-Patzer - Wehen dreht Spiel

Der 1. FC Heidenheim bleibt dem Führungstrio der 2. Liga weiter auf den Fersen. Die Mannschaft von Trainer Frank Schmidt gewann gegen Jahn Regensburg 4:1 (1:0) und hat damit nur einen Punkt Rückstand auf den Relegationsrang, der vom VfB Stuttgart belegt wird. Die Schwaben können durch einen Sieg am Sonntag im Derby beim Karlsruher SC allerdings wieder davonziehen. Der Hamburger SV, der sich durch ein 1:0 bei Dynamo Dresden am Freitag auf den zweiten Platz geschoben hatte, liegt zwei Zähler vor Heidenheim. Bei ihrem Sieg gegen Regensburg profitierten die Heidenheimer zunächst von einem groben Patzer des Jahn-Torhüters Alexander Meyer. Nach einer total verunglückten Faustabwehr des Schlussmannes traf Robert Leipertz schon nach zwei Minuten zur Führung. Nach der Pause erhöhte Tim Kleindienst auf 2:0 (65.). Der Jahn kam durch Aaron Seydel (75.) noch einmal heran (75.), ehe erneut Kleindienst (81.) und Stefan Schimmer (86.) trafen.

Der nach der Corona-Pause weiter sieglose 1. FC Nürnberg gerät im Tabellenkeller zunehmend unter Druck. Der Club verlor das Frankenderby gegen die SpVgg Greuther Fürth im heimischen Stadion 0:1 (0:0) und könnte bei einem Erfolg des Karlsruher SC am Sonntag gegen den VfB Stuttgart gar auf den Relegationsplatz stürzen. David Raum sorgte mit seinem Treffer in der 56. Minute für den nächsten Nürnberger Rückschlag un den prestigeträchtigen Sieg der Fürther, die im Niemandsland der Tabelle stehen und die noch ausstehenden drei Saisonspiele mit großer Gelassenheit angehen können.

Holstein Kiel - SV Wehen Wiesbaden 1:2 (1:1)

Der SV Wehen Wiesbaden hat im Kampf gegen den Abstieg ein eindrucksvolles Lebenszeichen gesendet. Die Mannschaft von Trainer Rüdiger Rehm kam nach einem 0:1-Rückstand noch zu einem 2:1 (1:1) bei Holstein Kiel und betrieb Wiedergutmachung für die 2:3-Heimpleite am vergangenen Wochenende gegen Dynamo Dresden. In der Tabelle schoben sich die Wiesbadener somit mindestens bis Sonntag auf den Relegationsrang, Kiel wird die Saison im Niemandsland des Klassements beenden. Holstein war am Samstag durch Hauke Wahl in Führung gegangen (21.), dann schlugen die Gäste durch Jeremias Lorch (40.) und Stefan Aigner (56.) zurück. Die letzten elf Minuten musste Wehen dann in Unterzahl agieren. Paterson Chato sah Gelb-Rot.