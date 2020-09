2. Liga kompakt: Heidenheim siegt gegen Braunschweig - Paderborn mit Pleite in Kiel

1. FC Heidenheim - Eintracht Braunschweig 2:0 (1:0) Nach dem erst in der Relegation gegen Werder Bremen verpassten Bundesliga-Aufstieg ist der 1. FC Heidenheim siegreich in die neue Zweitliga-Saison gestartet. Die Mannschaft von Trainer Frank Schmidt setzte sich mit 2:0 (1:0) gegen Eintracht Braunschweig durch und betrieb ein wenig Wiedergutmachung für das Aus im DFB-Pokal beim Drittligisten SV Wehen Wiesbaden. Die Tore für Heidenheim gelangen dem nach halbjähriger Leihe von Dynamo Dresden zurückgekehrtem Patrick Schmidt per Handelfmeter (17.) und Youngster Kevin Sessa (75.). Braunschweig konnte derweil nicht an seinen starken Auftritt aus dem Pokal anknüpfen. Dort hatte der Zweitliga-Aufsteiger den Bundesligisten Hertha BSC aus dem Wettbewerb geworfen.

Holstein Kiel - SC Paderborn 1:0 (0:0) Bundesliga-Absteiger SC Paderborn hat einen Fehlstart in die Zweitliga-Saison hingelegt. Die Ostwestfalen verloren bei Holstein Kiel 0:1 (0:0) und stehen vor dem Duell mit dem Hamburger SV am nächsten Spieltag schon ein wenig unter Druck. Das Tor für die Kieler erzielte Alexander Mühling in der 59. Minute.