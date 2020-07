Spielerfrauen auf der Tribüne: DFL verhängt Geldstrafe gegen Heidenheim nach Fehlverhalten in der Relegation

UEFA Champions League Spieltermine: FC Bayern vs. Chelsea am 8. August - PSG eröffnet Turnier in Lissabon

Außer Frage stehe dabei die besondere Bedeutung des Relegationsspiel für die Heidenheimer. "Dennoch muss die Durchführung von allen Spielen im Einklang mit dem aktuell gültigen medizinisch-organisatorischen Konzept erfolgen. Dieses bildet die Grundlage für den derzeitigen Sonderspielbetrieb in der Bundesliga und 2. Bundesliga inklusive der Relegation", so die Erklärung der DFL weiter.

Einen Tag nach der Relegation, in der sich Bundesligist Werder Bremen in zwei Spielen gegen die Heidenheimer durchsetzte, erklärte FCH-Vorstandsboss Holger Sanwald die kuriose Aktion: "Spielerfrauen und Mitarbeiter haben das Spiel auf Leinwand in einer Loge geschaut. In der zweiten Halbzeit sind sie kurz rausgegangen, um die Mannschaft zu unterstützen. Das geht natürlich nicht. Deswegen haben wir sie auch gebeten, wieder reinzugehen und das haben sie auch gemacht." Die Strafe verhindern konnten sie damit allerdings nicht.