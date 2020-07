Glaube an Bundesliga bei Heidenheim "noch ein Stück gewachsen" - Trainer Schmidt über Plan: "Bin ja nicht doof"

Werder Bremen droht nach wie vor der erste Abstieg aus der Bundesliga seit 40 Jahren - Zweitligist 1. FC Heidenheim schnuppert nach dem 0:0 im Relegations-Hinspiel am Donnerstagabend hingegen am ersten Bundesliga-Aufstieg der Vereinsgeschichte. Trainer Frank Schmidt erklärte, seiner Mannschaft nach dem Spiel für "den ersten Teil gratuliert" zu haben, und dass "wir am Ende sogar mehr klare Chancen hatten".

Vom schwachen Auftritt der Heidenheimer am letzten Zweitliga-Spieltag gegen Aufsteiger Arminia Bielefeld (0:3) war dem Außenseiter nichts anzumerken. Schmidt sei froh gewesen, "dass wir so stabil waren". Andererseits habe er das Spiel im Nachgang auch gar nicht länger thematisiert als nötig: "Ich bin ja nicht doof." Stattdessen habe er vor seinen Spielern darauf verwiesen, was man in dieser Saison Großartiges erreicht habe. "Wir sind mit 55 Punkten Dritter in der 2. Liga geworden, mit einer starken Konkurrenz. Viele Teams hinter uns haben sich vor der Saison vor uns gesehen", so Schmidt über seinen Motivationsplan. Und weiter: "Wenn wir eins können, dann hinfallen und wieder aufstehen. Wir haben bestätigt, was wir die ganze Saison gezeigt haben."