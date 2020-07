Heidenheim vor dem "größten Spiel der Vereinsgeschichte" gegen Werder: Schmidt mit Matchplan aus dem Wald

Heidenheims Trainer Frank Schmidt hat sich seinen Matchplan für das Rückspiel in der Relegation gegen Werder Bremen im Wald ausgedacht. "Ich habe mich aufs Fahrrad gesetzt, dann bin ich durch den Wald gefahren. Danach war der Kopf frei, eine Idee war geboren“, sagte der 46-Jährige einen Tag vor der entscheidenden Partie am Montagabend (20.30 Uhr/ DAZN und Prime Video). "So einfach kann man sich erholen und einen neuen Matchplan erstellen.“