Heidenheim hadert: Schmidt will sich "richtig einen hinter die Binde kippen" - Schnatterer: "Das ist brutal"

Tief enttäuscht, aber trotzdem kämpferisch - so präsentierte sich der 1. FC Heidenheim nach dem 2:2 gegen Werder Bremen im Rückspiel der Relegation. Nur ein Tor fehlte letztlich für den erhofften ersten Aufstieg in die Bundesliga überhaupt. So aber musste der FCH nach zwei Remis (im Hinspiel gab es in Bremen ein 0:0) zuschauen, wie die Bremer den Klassenerhalt bejubelten - weil sie im Gegensatz zu Heidenheim Auswärtstore geschossen hatten. "Wir haben kein Spiel verloren und es trotzdem nicht geschafft" , sagte FCH-Kapitän Marc Schnatterer bei DAZN. "Das ist brutal."

Schmidt ärgert sich über verpasste Chancen: "War wieder alles möglich"

Schmidts Team war gegen von Beginn an wache Bremer bereits nach drei Minuten durch ein Eigentor von Norman Theuerkauf in Rückstand geraten. Das frühe 1:0 habe den Bremern "in die Karten gespielt", sagte Schmidt. Seinen Spielern habe "die Ruhe am Ball und die Erfahrung gefehlt", auch wenn "auch heute wieder alles möglich" war. Doch die Süddeutschen rannten dem frühen Rückstand hinterher und nutzten überdies nicht ihre Chancen aus, als sie kurz nach Wiederanpfiff überlegen waren. Schmidt: "Ich hatte in der Phase den Eindruck, Bremen ist stehend K.o."