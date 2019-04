2. Liga kompakt: FC St. Pauli geht im zweiten Luhukay-Spiel unter - Dresden zerlegt Köln

1. FC Heidenheim - FC St. Pauli 3:0 (3:0)

Spitzenreiter 1. FC Köln ist in der 2. Liga zum dritten Mal in Folge ohne Sieg geblieben und hat bei Dynamo Dresden seine höchste Saisonpleite kassiert. Trotz der Durststrecke liegen die Rheinländer aufgrund der zuletzt ebenfalls immer wieder strauchelnden Konkurrenz weiter sechs Punkte vor dem zweitplatzieren Hamburger SV. Der Vorsprung auf den vierten Rang beträgt gar satte neun Punkte. Dynamo entledigte sich durch den Sieg fast aller Abstiegssorgen und kann nahezu sicher für ein weiteres Jahr in Liga zwei planen. Erich Berko (12. und 66.) und Haris Duljevic (35.) schossen die Treffer für die Dresdner.