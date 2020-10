Sorgen um Frank Schmidt: Heidenheim-Coach im Krankenhaus – Co-Trainer übernimmt vorerst

"In allererster Linie geht es jetzt darum, dass sich Frank entsprechend auskuriert, um dann wieder vollständig fit und gesund zur Mannschaft stoßen zu können" , sagte Heidenheims Vorstandsvorsitzender Holger Sanwald in der Mitteilung des FCH. "Bis dahin sind wir mit Bernhard Raab als seinem Stellvertreter und unserem gesamten Trainerteam bestens aufgestellt, um in Aue möglichst erfolgreich zu sein."

Der 54-jährige Raab solle die Mannschaft gemeinsam mit dem übrigen Trainerteam um Dieter Jarosch, Bernd Weng und Said Lakhal auf die Partie vorbereiten und in Aue die Verantwortung an der Seitenlinie tragen, hieß es in der Mitteilung.