Heidenheim-Trainer Frank Schmidt: Kampf um den Bundesliga-Aufstieg "eine andere Dimension"

So ganz kann Frank Schmidt es wohl noch nicht glauben: Durch den 2:1-Erfolg über den Hamburger SV am vergangenen Wochenende kämpft der Trainer mit "seinem" 1. FC Heidenheim in der 2. Liga endgültig um den Einzug in die Relegation um den Bundesliga-Aufstieg. "Wenn man so ein Drehbuch schreiben würde wie den Spielverlauf gegen den HSV, würde man fast nicht glauben, dass der Film so endet", sagt Schmidt im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur in Anspielung auf den Siegtreffer durch Konstantin Kerschbaumer in der fünften Minute der Nachspielzeit.

Nun aber geht es für Schmidt tatsächlich um den Sprung in die Erstklassigkeit. Was vor der Saison kaum jemand erwartet haben dürfte, bewertet Schmidt bei aller Freude mit einer gewissen Gelassenheit. "Wenn man so lange Trainer bei einem Verein ist, ist eine solche Konstellation nichts Neues. Es geht jetzt nur um eine andere Dimension. Wir haben ja schon ein paar Aufstiege hinter uns. Wir wissen, worum es geht", betont der FCH-Coach, der seit 2007 im Amt und damit aktuell der dienstälteste Cheftrainer im deutschen Profifußball ist.

Schmidt über Heidenheim: "Identifikation grenzenlos"

Dass Schmidt diese besondere Geschichte auch noch mit seinem Heimatklub - Schmidt ist 200 Meter Luftlinie entfernt vom Heidenheimer Stadion geboren - schreiben könnte, kommt als Besonderheit obendrauf. "Das bedeutet mir natürlich sehr viel, klar", gibt Schmidt zu. Das sei so nur möglich, "wenn die Identifikation grenzenlos ist. Jeder weiß, dass ich von hier komme und es als meine Berufung ansehe, dass dieser Verein seine Ziele erreicht."

Welche Stadien der 2. Bundesliga erkennst Du von oben? Welche Stadien der 2. Bundesliga erkennt ihr? Macht mit bei der SPORTBUZZER-Challenge! ©