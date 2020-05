Augsburg-Trainer Herrlich verpasst erstes Spiel wegen Einkauf - So reagiert das Netz: "Oh wie Herrlich"

Ohne Trainer Heiko Herrlich muss der FC Augsburg am Samstag (15.30 Uhr, Sky) den Neustart in der Bundesliga angehen. Herrlich leistete sich in der vergangenen Woche einen kuriosen Schnitzer: er verließ die Hotel-Quarantäne seiner Mannschaft vor dem Re-Start, um Zahnpasta und Hautcreme kaufen zu gehen. Das erzählte er sogar selbst auf der Pressekonferenz vor dem Wolfsburg-Spiel. Erst im Nachhinein reagierten Herrlich und der Verein und teilten mit, dass er vorerst nicht das Training leiten wird und am Samstag auch nicht auf der Bank sitzt.