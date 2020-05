Heiko Herrlich erstmals auf Augsburg-Bank: Kein zusätzlicher Druck nach Corona-Blackout - "Habe gewarnt"

Heiko Herrlich empfindet vor dem Pflichtspiel-Debüt als Trainer des FC Augsburg nach eigener Aussage keinen zusätzlichen Druck durch sein Corona-Malheur in der Vorwoche. Der 48-Jährige hatte bei einem Einkauf von Zahnpasta und Hautcreme die Quarantäne-Regeln missachtet und deshalb im Heimspiel gegen Wolfsburg (1:2) nicht auf der Bank gesessen.

Im Duell beim FC Schalke 04 am Sonntag (13.30 Uhr/DAZN/Amazon Prime) wird Herrlich nun erstmals die abstiegsbedrohten Schwaben in der Fußball-Bundesliga betreuen. „Ich empfand den Druck vor acht Wochen genauso und habe gewarnt, dass man die Situation nicht unterschätzen darf“, sagte der frühere Profi bei einer Pressekonferenz am Freitag.