Heiko Scholz zieht nach einem wechselvollem Jahr mit Dynamo Dresden Bilanz

Wiesbaden/Dresden. Als die Mannschaft nach dem Aufstieg in die 2. Bundesliga in Wiesbaden mit einem 1:0-Auswärtssieg auch noch die Drittliga-Meisterschaft perfekt gemacht hatte, da war auch Heiko Scholz sehr zufrieden. Der Co-Trainer freute sich mit der Mannschaft, doch man sah ihn auf dem Rasen der BRITA-Arena auch etwas nachdenklich dreinschauen. Kein Wunder - diese wechselvolle Saison und deren Vorgeschichte mussten am Ende eines langen Weges erst einmal verarbeitet werden. Der 55-Jährige tat sich damit weniger leicht, als man es von der Frohnatur gemeinhin erwartet hätte. Aber keiner weiß besser als Scholz, was der Abstieg im Vorjahr, der Neuaufbau und der kräftezehrende Endspurt im Aufstiegsrennen an Energie und Nerven gekostet hat.

Co-Trainer dankt den Fans für ihre Treue

Der gebürtige Görlitzer, der einst im Nachwuchs von Dynamo groß wurde und nach seiner Rückkehr aus Leipzig mit den Dresdnern in der Bundesliga spielte und zum DFB-Nationalspieler reifte, blickte natürlich erst einmal auf die Ereignisse des Vorjahres zurück. Dabei dankte er den Fans für deren Treue in schwierigen Zeiten: “Voriges Jahr war es natürlich sehr komisch durch Corona, als uns die Fans trotz des Abstieges gefeiert haben. Leider waren die Fans in diesem Jahr nicht so nahe bei uns, nur im Hintergrund immer wieder mit ein paar Aktionen, wo man aber gewusst hat, dass sie voll hinter uns stehen.” In den letzten Tagen vor dem Saisonabschluss 2020/21 habe er eine Stadt in Schwarz und Gelb erlebt und nun sei er “total glücklich”, dass man den Leuten den sofortigen Wiederaufstieg habe schenken können. “Jetzt wünsche ich mir nur eines: Dass Zuschauer wieder ins Stadion dürfen und wir hart arbeiten und den Klassenerhalt schaffen.”

Es sei schwierig für die Mannschaft gewesen, sich immer wieder allein im Stadion motivieren zu müssen und zu versuchen, die eigenen Leistungsgrenzen zu erreichen. Scholz zollte den Spielern dafür höchsten Respekt: “Das kann man gar nicht in Worte fassen. Wir waren von Anfang an der Favorit - gegen Dynamo Dresden spielt jeder 120 Prozent.” Das habe man auch am 38. Spieltag noch einmal gesehen, die Kicker vom SV Wehen Wiesbaden hätten Dynamo alles abverlangt, “weil es immer etwas Besonderes ist, gegen Dynamo Dresden zu gewinnen”. Dass sich die Truppe aber in 38 Spielen nur sechsmal bezwingen ließ, das spreche für ihre Leistungsfähigkeit.

Scholz’ Vorfreude auf die 2. Bundesliga ist groß

Scholz freut sich mächtig auf die 2. Bundesliga, deren Besetzung in der Serie 2021/22 außerordentlich attraktiv ist: “Wenn ich sehe, wer da mitspielt! Das werden für die Fans alles Feste, deswegen hoffe ich, dass so schnell wie möglich alle ins Stadion dürfen und wir den Klassenerhalt schaffen.” Er freue sich nicht speziell besonders auf eine bestimmte Begegnung, sondern auf jedes Spiel, “jedes hat seinen eigenen Charme”. Mit Schalke gegen Dynamo oder Hamburg gegen Dynamo nannte “Scholle” dann doch noch “Klassiker”, die er als Bonbons ansieht und die einem schon jetzt allein beim Gedanken daran das Wasser im Munde zusammenlaufen lassen. Er mahnte seine Spieler aber, jetzt noch nicht zu viel an die neue Saison zu denken, sondern erst einmal zwei Wochen abzuschalten, in der dritten dann wieder mit Lauftraining zu beginnen. Erholung sei jetzt sehr wichtig, um neue Kraft zu tanken, “denn wir müssen in der neuen Saison topfit sein”.

Im Moment des Erfolges dankte Scholz allen im Verein für die Unterstützung: “Ich denke da auch an die Mitarbeiter in der Geschäftsstelle, die uns wahrscheinlich schon ein Jahr nicht gesehen haben, oder an die Leute im Fanshop.” Natürlich habe auch Markus Kauczinski, bis zum 25. April Cheftrainer, einen gewaltigen Anteil am Erfolg: “Er hat die Mannschaft aufgebaut. Wir waren lange führend. Irgendwie hat es dann nicht mehr gestimmt, aber ich kann nur sagen, dass das ein hervorragender Trainer und auch ein hervorragender Mensch ist. Die ganze Mannschaft hat auch hinter ihm gestanden. Es ist dann so gekommen, wie es manchmal ist. Man kann das manchmal auch nicht begreifen, aber es war die richtige Maßnahme vom Verein, auch wenn es traurig war. Und Alex Schmidt hat eine super Arbeit jetzt gemacht, jetzt sind wir auch verdient aufgestiegen.”