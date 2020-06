Heiko Westermann sorgt sich um Ex-Klub: "HSV ist verunsichert" - Bielefeld mit "super Ausstrahlung"

Fünf verschenkte Punkte in drei Spielen seit dem Neustart der 2. Bundesliga zerren am Nervenkostüm des Hamburger SV. Spitzenreiter Arminia Bielefeld ist bereits auf sieben Zähler davon gezogen. Der angepeilte Aufstieg wackelt beim HSV. Ex-Spieler Heiko Westermann sieht den VfB Stuttgart aktuell in der besseren Position.

"Der HSV ist verunsichert, weil er zuletzt viele Rückschläge einstecken musste. Das Team braucht ein positives Erlebnis, aber dazu braucht man auch Lockerheit. Ein weiteres Jahr in der 2. Bundesliga wäre für den Verein, die Mannschaft, die Fans und die Stadt ein enormer Rückschlag - natürlich auch aus finanzieller Sicht", sagt Westermann im Interview mit Sky.

Westermann spürt beim HSV "eine Unsicherheit"

Vor der Corona-Pause sei er noch positiver Dinge gewesen. "Aber aufgrund der letzten Spiele glaube ich, dass es verdammt schwer sein wird. Ich spüre eine Unsicherheit, die sich durch die komplette Mannschaft zieht. Das hat negative Auswirkungen auf die Spielweise: Viele Rückpässe, beim ersten Pass eher auf Sicherheit bedacht, den Ball nicht nach vorne, sondern nach hinten spielend, um Sicherheit zu bekommen", meint der frühere Verteidiger des HSV, der aktuell seine A-Lizenz macht und im Sommer die U16-Nationalmannschaft des DFB für zwei Jahre als Cheftrainer übernimmt.

Der 36-Jährige verfolgt die Lage in der 2. Bundesliga intensiv. Mit Blick auf das Rennen um Platz zwei meint Westermann: "Momentan sehe ich den VfB Stuttgart weiter vorne. Sie haben ebenfalls viele Punkte liegengelassen, jedoch spielen sie mit einer anderen Selbstverständlichkeit. Beim HSV hat man zurzeit das Gefühl, dass man nie sicher ist, ob das Spiel gewonnen oder verloren wird. Ich wünsche mir aber natürlich, dass der HSV aufsteigt, er gehört in die Bundesliga!" Der HSV muss am Freitagabend bei Dynamo Dresden antreten.

"Bielefeld gehört in die Bundesliga"