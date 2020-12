Heim-Pleite gegen Lyon: PSG nicht mehr Spitzenreiter – Neymar wohl schwerer verletzt

Champions-League-Finalist Paris Saint-Germain hat am 14. Spieltag der französischen Ligue 1 einen erneuten Rückschlag hinnehmen müssen und neben der Tabellenführung womöglich auch Neymar für einige Zeit verloren. Beim 0:1 gegen Olympique Lyon am Sonntagabend wurde der brasilianische Nationalspieler in der Schlussphase von Thiago Mendes gefoult und musste mit einer Trage vom Platz gebracht werden. Mendes sah für seine Aktion die Rote Karte (90.+9).

