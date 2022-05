Direkter Zweitliga-Aufstieg nach Heim-Schock in weiter Ferne: Enttäuschung und Frust bei Kaiserslautern

Mit 63 Zählern liegt der FCK einen Punkt hinter dem Tabellenzweiten Eintracht Braunschweig , das Spitzenreiter 1. FC Magdeburg mit 2:1 bezwang, und fünf Punkte vor Verfolger 1860 München. Während beide Rivalen noch zwei Spiele auszutragen haben, sind die Pfälzer am kommenden Sonntag bei Viktoria Köln letztmals in dieser Saison im Einsatz. Dann lautet das Motto: Verlieren verboten!

Die Heimpleite vor 48.416 Zuschauern auf dem Betzenberg versetzte die FCK-Profis am Samstag in einen Schockzustand. "Ich weiß gar nicht, was ich zu dem Spiel sagen soll. Das war zu wenig von uns. Vor so einer Kulisse zu verlieren, tut einfach weh", sagte Terrence Boyd. "Wir wurden der Unterstützung unserer Fans nicht gerecht."