Heim- und Abwehrstärke sind Dynamo Dresdens Pfunde

Dresden. Der Start ins Abenteuer Zweite Liga glückte fulminant, die am 5. Spieltag beginnende Durststrecke war – unterbrochen nur vom 3:0 gegen Werder Bremen – mit acht Niederlagen sehr lang, doch am Ende der Hinrunde fing sich Dynamo Dresden wieder. Nach drei Siegen in den letzten vier Spielen beendeten die Schwarz-Gelben die erste Saisonhälfte als Elfter. Respekt!

Platz acht in der Heimtabelle

Die Basis für das für einen Aufsteiger sehr ordentliche Zwischenergebnis war das gute Abschneiden in den acht Heimspielen. Fünf Siegen stehen da nur drei Niederlagen gegenüber, das macht Platz acht in der Heimtabelle der Liga. Auswärts holte man in neun Partien nur sieben Punkte – das bedeutet Rang 16 im Ligavergleich. Die beiden Siege in Rostock (3:1) und in Aue (1:0) waren aber besonders wichtig, weil sie gegen Mitkonkurrenten im Abstiegskampf gelangen. Wiederholt verschenkten die Dresdner jedoch auf fremdem Geläuf mögliche Punktgewinne. Nur beim 1:1 im Hamburger Volksparkstadion glückte mal ein Unentschieden – das einzige Dynamo-Remis in der ganzen Hinrunde. Kein anderes Team der Liga war bei Punkteteilungen so selten Nutznießer.