Pünktlich zur Heim-WM: Skispringer Markus Eisenbichler in Topform und Gold-Favorit in Oberstdorf

Von Druck ist beim dreifachen Titelverteidiger Markus Eisenbichler vor seinen ersten beiden Auftritten bei dieser Heim-WM in Oberstdorf nichts zu spüren. Der deutsche Vorflieger dominierte gleich den ersten Trainingstag auf der kleinen Schattenbergschanze. Die Lust ist groß, am Wochenende seine WM-Medaillensammlung bei der Einzel- (Samstag, 16.30 Uhr, ARD und Eurosport) und Mixed-Entscheidung (Sonntag, 17 Uhr, ARD und Eurosport) von der Normalschanze zu erweitern. "Es hat sich in den letzten Wochen schon abgezeichnet, dass ich wieder besser in Fahrt komme, auch wenn es manchmal nicht danach ausgeschaut hat", sagt der 29-Jährige. Anzeige

Bei der WM-Generalprobe im rumänischen Rasnov wurde Eisenbichler am vergangenen Wochenende wegen eines nicht regelkonformen Springeranzugs disqualifiziert. Seine Begründung: Der Schaumstoff des Materials habe sich ausgedehnt, weil er so geschwitzt habe. Nicht ins Schwitzen bringt WM-König Eisenbichler dagegen die Aussicht, in den kommenden Tagen gleich drei Goldmedaillen von der Titelkämpfen 2019 in Seefeld verteidigen zu müssen. "Markus hat diese drei Medaillen daheim hängen, dazu hat er schon bei der Skiflug-WM eine Einzelmedaille geholt. Da kann man nur gewinnen und nichts verlieren", sagt Stefan Horngacher.

Der Bundestrainer hat schon vor ein paar Wochen gesagt, dass die große Zeit von Markus Eisenbichler in diesem Winter erst bei der Heim-WM kommen wird. Zwar ist sein Vorflieger als derzeitiger Gesamtweltcupzweiter hinter dem überragenden Norweger Halvor Egner Granerud so stabil wie nie zuvor unterwegs, bei den Höhepunkten stand jedoch bislang ein anderer aus dem deutschen Team im Mittelpunkt. Sein bester Kumpel Karl Geiger gewann bei der Skiflug-WM überraschend den Einzeltitel, während sich der als Topfavorit angetretene Eisenbichler mit Bronze zufriedengeben musste. Auch bei der Vierschanzentournee war der Oberstdorfer Geiger als Zweiter der beste Deutsche.

Aber jetzt kommt mit der Nordischen Ski-WM ja der Lieblingshöhepunkt von Markus Eisenbichler, der mit seinem Triumphzug vor zwei Jahren in Österreich mit dem Einzeltitel von der Großschanze sowie Gold im Männer- und Mixed-Teamwettbewerb seinen endgültigen Durchbruch schaffte. Insgesamt vier WM-Titel hat er in seiner Karriere schon gewonnen, mit einer weiteren Goldmedaille könnte er Martin Schmitt als deutschen Rekordchampion ablösen. Würde Eisenbichler in Oberstdorf gar alle vier möglichen Titel gewinnen, wäre sogar Rekordweltmeister Thomas Morgenstern (Österreich, achtmal Gold) in Reichweite.