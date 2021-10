Heimauftakt nach Maß: IceFighters Leipzig gewinnen gegen Rockets

Der US-Amerikaner Connor Hannon schoss die IceFighters von der blauen Linie in Front. Kapitän Florian Eichelkraut legte im Mitteldrittel das 2:0 auf. Robin Slanina war es, der das 3:0 besorgte und damit das Endergebnis der Begegnung besiegelte. Die Sachsen knüpften zwar nicht an das außergewöhnliche Torfestival vergangener Woche an. Beim 8:0-Auswärtssieg beim Krefelder EV der just begonnenen Spielzeit setzte der Rechtsschütze Ian Farrell allein ein Ausrufezeichen als Dreifachtorschütze.