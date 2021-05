Heimerfolg gegen BSW Sixers: Dresden Titans auf bestem Wege ins Play-off-Halbfinale

Dresden. ​Es läuft bei den Dresden Titans: Die Pro-B-Korbjäger aus Elbflorenz blieben am Donnerstagabend erneut in einem Play-off-Spiel siegreich und steuern weiter in Richtung Halbfinale. Mit dem 93:72-Heimerfolg gegen die BSW Sixers haben die Jungs von Trainer Fabian Strauß alle Trümpfe in der Hand, am Sonnabend in Itzehoe die Vorschlussrunde zu erreichen. Anzeige

Gegen die Gäste aus Sachsen-Anhalt begannen die Dresdner in der Margon-Arena mit einem Dreier-Feuerwerk, wie man es so von ihnen bisher selten gesehen hat. Im ersten Viertel glückten den Spielern um Kapitän Georg Voigtmann gleich sieben Erfolge aus der Distanz. Am Ende des ersten Abschnitts lagen die wieder mit Daniel Kirchner und Aaron Kayser spielenden „Titanen“ mit 29:11 schon klar vorn.

DURCHKLICKEN: Die Dresden Titans gewinnen das zweite Play-off-Viertelfinalspiel Titans Cheftrainer Fabian Strauß an der Bank. ©

Zur Halbzeit führten die Gastgeber sogar mit 53:31, doch die Sandersdorfer spielten danach besser mit, auch wenn ihr Coach Sebastian Ludwig mehr Rebounds forderte. Drehen konnten die Sixers die Partie aber nicht mehr. So meinte Ludwig nach dem Spiel auch: „Der Sieg für die Titans geht in Ordnung.“ Sein Kollege Fabian Strauß war zufrieden, ihm gefielen vor allem die 30 Assists. „Jetzt dürfen die Jungs ein bisschen in der Eistonne planschen“, lachte er. Am Freitag wird um 10 Uhr kurz trainiert, um 12 Uhr steigt die Truppe in den Bus nach Itzehoe. Die Mannschaft übernachtet in Schleswig-Holstein, will dann bei den Eagles alles klarmachen.