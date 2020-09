Heimische Boxer Rokohl und Reis schicken ihre Kontrahenten früh auf die Bretter

Dass Rokohls Kampf schon so früh beendet war, hatte sich der 32-Jährige nach seiner langen Verletzungspause eigentlich anders vorgestellt. Er hätte gern mehr Praxis gesammelt, doch „ich bin froh, dass ich gewinnen und einen guten Kampf abliefern konnte“, sagt Rokohl. Dabei sei vor allem seine Taktik voll aufgegangen: Den rechten Aufwärtshaken hatte Rokohl im Vorfeld akribisch trainiert, genau mit diesem Schlag brachte er Dulz zu Boden, feierte einen K.o.-Sieg. „Ich ziehe vor jedem Boxer, der in den Ring steigt, meinen Hut. Er war aber zu keinem Zeitpunkt eine wirkliche Gefahr für mich“, sagt Rokohl.

Rokohl, hatte im vergangen Jahr eine schwere Rückenverletzung erlitten und sich anschließend einen Muskelfaserriss zugezogen. Entsprechend schwierig war die Vorbereitung. „Ich habe im Laufe des Jahres viel an mir gearbeitet, die Ernährung umgestellt und hart für mein Comeback trainiert“, sagt Rokohl, der Sportwart des BC Gifhorn ist und wieder an seine vergangenen Erfolge anknüpfen möchte. Vor zwei Jahren war er Europameister im Supermittelgewicht. „Ich habe im Kampf alles richtig gemacht und bin auf dem richtigen Weg."

Reis beendete den Kampf gegen Koros nach 51 Sekunden in der zweiten Runde. Auch beim Wolfsburger war der Plan voll aufgegangen. „Ich habe versucht, auf Distanz zu bleiben und meine Faust dann direkt ins Ziel zu bringen. Das hat auch zum Knock-out geführt“, sagt der ehemalige Kickbox-Weltmeister, der mit mehr Gegenwehr von Koros gerechnet hatte. „In der ersten Runde hatte er versucht, ein paar Aktionen durchzubringen, was ihm aber nicht wirklich gelungen ist."

Weiterer Kampf in diesem Jahr nicht ausgeschlossen

Wie es für Rokohl und Reis in diesem Jahr weitergeht, ist noch offen. Beide wurden auf der Veranstaltung angesprochen, ob sie auf weiteren Events boxen wollen. Ob das passieren wird, ist auch vom Verlauf der Corona-Pandemie abhängig. „Ich würde dieses Jahr gern noch einen Kampf machen, um einfach auch in Form zu bleiben“, sagt Rokohl. Reis hält sich mit Aussagen über weitere Kämpfe in diesem Jahr zurück. „Ich freue mich erst einmal über die Unterstützung, die ich beim Kampf bekommen habe, wir schauen mal, was in diesem Jahr noch passiert.“