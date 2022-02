Cocktail-Mixer, Burger-Beleger und Co.: Roboter sind die heimliche Olympia-Attraktion

Die Roboter sind die heimliche Attraktion der Winterspiele . Dass im Hotel ein gut ein Meter hoher Lufterfrischer durch die Lobby tingelt, daran habe ich mich inzwischen schon gewöhnt. Ausgefallener geht es da schon im riesigen Medienzentrum in Peking zu. Haben Sie sich schon einmal einen Burger von einem Roboter belegen lassen? In der Kantine für die Journalistinnen und Journalisten ist das tatsächlich möglich. Burgerbrötchen, Salatblätter, Tomaten und das Fleisch, fein säuberlich geschichtet von einem automatisierten Greifarm. Die Pommes dazu bereitet er ebenfalls zu, am Ende kann man sich sein Menü aus einer Luke rausnehmen – auch noch völlig coronakonform.

Darf es dazu ein Cocktail sein? Auch den kann man sich von einem Roboter mixen lassen, der sich die kleinen Zentiliterdosen der jeweiligen Zutaten von an der Decke hängenden Flaschen abzapft und in seinen Mixbecher füllt, am Ende schüttelt er auch noch kräftig – fertig ist der Feierabenddrink. Wer es ganz bequem haben will, der kann sich sein Essen auch noch von einem Roboter an den Platz bringen lassen. Der hängt an der Decke und über ein System aus kleinen Fahrstühlen und Seilwinden wird der Teller mit dem gewählten Essen runtergelassen.