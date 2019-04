Auch zu Hause unterlegen: Hannover Scorpions droht frühes Aus in den Play-offs

Sie haben getrommelt, gesungen, geklatscht. Die Schlachtenbummler der Hannover Scorpions sorgen für tolle Play-off-Atmosphäre im Kühlschrank von Mellendorf. Anfangs zeigt sich der bayerische Gast aus Landshut durchaus beeindruckt, zumal der Oberligist für das Halbfinale sogar royale Unterstützung auf der Tribüne auffährt. Am Ende wird’s eine klare Sache – nach dem 1:4 droht Hannover der unerwartet frühe Knock-Out. Die Bayern führen nun in der Serie mit 2:0 und können mit einem Sieg am Dienstag in Landshut den Finaleinzug perfekt machen.

Welfenprinz Ernst August von Hannover sieht Niederlage

Ein wenig frierend sitzt Ekaterina mitten im Gedränge, reibt sich die Hände. An ihrer Seite: Welfenprinz Ernst August junior, ihr mitfiebernder Ehemann und Scorpions-Anhänger. Sie erleben, wie Hannover gewillt ist, die Klatsche im ersten Spiel auszugleichen. Problem: Die Scorpions konnten ihre starke Anfangsoffensive nicht in Tore ummünzen. Zunächst verpasste Sebastian Lehmann am kurzen Eck die Führung (3.). Zwei Minuten später traf Patrick Schmid nur den Pfosten. In doppelter Unterzahl geschah es dann: Alexander Ehl (11.) traf zum 0:1. Etwas überraschend zu diesem Zeitpunkt.