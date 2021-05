Heimrecht ausgelost: Norddeutscher Vertreter muss in Drittliga-Relegation zuerst auswärts spielen

​Am 5. Juni läuft die Frist ab, bis dahin muss der Norddeutsche Fußball-Verband (NFV) dem DFB seinen Vertreter für die Drittliga-Relegation melden. Dass am Sonnabend im Rahmen des Spiels zwischen dem SV Wehen-Wiesbaden und 1860 München das Heimrecht ausgelost wurde, ist also nicht mehr als eine Randnotiz.

Entweder Viktoria Aschaffenburg, der 1. FC Schweinfurt 05 oder SpVgg Bayreuth genießen im Hinspiel am 12. Juni (13 Uhr) Heimrecht. Deutlich spannender ist allerdings die Frage, wer das zweite Aufeinandertreffen am 19. Juni (13 Uhr) austragen wird. Dem TSV Havelse werden die besten Chancen zugeordnet, doch der NFV hüllt sich weiter in Schweigen. Beide Partien werden im Übrigen sowohl bei MagentaSport als auch im Bayerischen Rundfunk (BR) über- und im Europapokalmodus ausgetragen.